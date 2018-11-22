Южная Корея доказала мировое лидерство в высокотехнологичном судостроении

Сеул, , 10:55 — REGNUM 21 ноября Южная Корея подвела предварительные итоги работы судостроительной отрасли страны за 2018 год.

Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering, Huinday heavy Industries и Samsung Heavy Industries выиграли более 50 тендеров на строительство крупных танкеров-газовозов. По данным компании Braemar, это составляет 78% заказов всего мирового рынка 2018 года на строительство вообще всех связанных с хранением и транспортировкой СПГ судов. В данном случае идет, в том числе, и о строительстве плавучих СПГ-хранилищ и вспомогательных судов для перевозки. Стоимость заказов оценивается в 9 миллиардов долларов. Оставшиеся 22% поделили между собой Япония (14% мирового рынка) и Китай (8% мирового рынка).

Южная Корея в очередной раз подтвердила свое лидерство в строительстве высокотехнологичных судов — в этом сегменте она занимает около 60%. Но при всех положительных моментах, Южная Корея весьма сильно зависит от импорта ряда товаров, необходимых в судостроении. Так, из-за роста цен на сталь, стоимость заказов в течение 2018 выросла на 15%. Это дает потенциальные шансы для строящегося в дальневосточном Большом Камне судостроительного завода «Звезда», но только в том случае, если вокруг завода в ближайшее время удастся создать производственный кластер. В противном случае логистика поставок комплектующих — с Урала и из европейской части России не даст получить ценовое преимущество.