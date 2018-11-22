Долги по зарплате в Новгородской области за год уменьшились втрое

Великий Новгород, , 10:45 — REGNUM В Новгородской области сумма задолженности по заработной плате на конец ноября, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, уменьшилась в три раза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, работодатели региона должны своим сотрудникам около 15 млн рублей.

По данным судебных приставов, одна из самых крупных сумм — 4 млн рублей — была взыскана в пользу работников ООО «СУ-308».

"Однако это тот случай, когда работодатель и сам стремится решать проблему. В итоге уже к 23 ноября судебные приставы перечислят всю заработную плату работникам ООО «СУ-308», недополученную ими ещё за летние месяцы», — отметили в ведомстве.

Всего в 2018 году в принудительном порядке взыскано и направлено работникам новгородских предприятий 25 млн рублей.

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Отметим, что после вмешательства прокуроров, только в первом полугодии 2018 года работодатели региона выплатили задолженность по зарплате на сумму более 62,2 млн рублей.

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