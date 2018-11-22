Четверг, 22 Ноября 2018 года
11:49:16 МСК

В городах Чимкенте и Туркестане вырастут налоги на землю и имущество

Экономика

Новые ставки будут введены с переходным периодом

Астана, 22 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменения налоговых ставок для Чимкента и Туркестана, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель министра национальной экономики Казахстана Руслан Даленов отметил, что новые ставки будут введены с переходным периодом с 1 января 2020 года.

С 2020 года вырастут налоги на землю — на 33% и на имущество — на 37%. Данные налоги будут поступать в местный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Руслан Даленов заявил, что Чимкент станет донором государственного бюджета Казахстана с 2025 года. В ближайшее время расходы города будут увеличиваться в связи с новым статусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Чимкент станет донором бюджета Казахстана с 2025 года

Читайте развитие сюжета: В Чимкенте стартовала международная выставка сельского хозяйства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить