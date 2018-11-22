В городах Чимкенте и Туркестане вырастут налоги на землю и имущество

Астана, , 10:51 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают изменения налоговых ставок для Чимкента и Туркестана, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель министра национальной экономики Казахстана Руслан Даленов отметил, что новые ставки будут введены с переходным периодом с 1 января 2020 года.

С 2020 года вырастут налоги на землю — на 33% и на имущество — на 37%. Данные налоги будут поступать в местный бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Руслан Даленов заявил, что Чимкент станет донором государственного бюджета Казахстана с 2025 года. В ближайшее время расходы города будут увеличиваться в связи с новым статусом.

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