В правительстве России будет создана группа по развитию Севморпути

Москва, , 10:42 — REGNUM Рабочая группа «По реализации проекта развития Северного морского пути» будет создана при правительственной комиссии по транспорту. Группу возглавит заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, сообщает 22 ноября пресс-служба Минвостокразвития России.

Новый стимул для развития Северного морского пути дала реализация ряда проектов. Так, в соответствии с соглашениями, подписанными на полях четвертого Восточного экономического форума в сентябре этого года, в настоящее время реализуется проект по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в Качамчатском крае, а также началось освоение Баимской рудной зоны.

Строительство хаба будет осуществляться в пределах территории опережающего развития «Камчатка». Объём частных инвестиций в проект составит 69,5 млрд рублей. Запуск этого комплекса запланирован на 2022 год. При освоении Баимской рудной зоны на Чукотке будет построен Баимский горно-обогатительный комбинат с необходимой инфраструктурой.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что грузопоток по Северному морскому пути к 2025 году должен возрасти в 10 раз, до 80 млн тонн.

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