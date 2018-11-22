Экономику круглогодичной теплицы под Якутском проверит гордума

Якутск, , 10:50 — REGNUM Компания «Саюри», круглый год выращивающая под Якутском помидоры и огурцы по японской технологии, на этой неделе стала объектом пристального внимания. Виной тому — беспрецедентно большая сумма поддержки из бюджета города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сначала на сумме субсидий теплице, пока не приносящей доходы в бюджет и отработавшей 2017 год с убытками, акцентировал внимание изучивший бюджет города политический обозреватель газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин.

«ООО «Саюри» закончило 2017-й год с чистым убытком в размере 11 млн. рублей. Сумма всех уплаченных налогов и сборов — 410 тыс. рублей. Из них более 300 тыс. это отчисления в Пенсионный фонд. Субсидия «Саюри» — 286 млн. рублей. Я понимаю, что здесь отчасти вопрос политический, и что перспективы компании связаны с вводом третьего этапа теплицы, но мы ведь сейчас говорим не о «светлом завтра» для фактически частной компании, а о бюджете города на следующий год», — отмечал эксперт.

По словам Виталия Обедина, не смотря на столь объёмную поддержку «Саюри» (для сравнения, весь агропояс вокруг Якутска получит всего 105 млн рублей) тему «японской теплицы» депутаты благоразумно не трогали, «ибо над ней витает тень Сами Знаете Кого» (имеется в виду активно лоббировавший проект создания теплиц глава Якутии Айсен Николаев).

«Только Айан Васильев предложил рассмотреть вопрос взаимодействия города и ООО «Саюри» с точки зрения отдачи», — сообщил политолог.

По информации Якутия.инфо, представитель фракции КПРФ в гордуме Айан Васильев попросил включить в протокол сессии проверку финансово-экономической деятельности «Саюри».

"Из городского бюджета в 2019 году на нужды данного предприятия направляется беспрецедентная сумма муниципальной гарантии в размере 286 млн рублей. В то время, как по данным ДИЗО, поступлений в виде дивидендов от данного предприятия в местный бюджет не предполагается. Тогда же было отмечено, что предприятие только встает на ноги, имеет социальную направленность, поставляет продукцию в детские дошкольные учреждения. В связи с этим я бы хотел попросить внести в протокол нашей сессии предложение о том, чтобы можно было ознакомиться с финансово-экономической деятельностью данного предприятия. Поскольку сумма муниципальных гарантий очень огромна, поэтому необходимо пристальное внимание к работе данного предприятия», — аргументировал свою позицию депутат.

На волне столь пристального внимания к «Саюри» построенные по японской технологии теплицы посетила мэр Якутска Сардана Авксеньтьева.

«Признаюсь, и я к ней отношусь настороженно, — заверила глава города. — Ознакомилась с результатами независимого аудита и удивлена, что в Якутии что-то, оказывается, может строиться дешевле, чем аналоги в России (примерно на четверть). С руководством предприятия скорректировали финансово-экономические планы. Перед ними теперь поставлена задача в 2019-м выйти на безубыточность, а к 2021 году показать положительный результат».

Мэр Якутска при этом подчеркнула, что предприятие производит 32 тонны экологически чистых огурцов.

«Меня впечатлили лабораторные исследования огурцов, проведенные Роспотребнадзором. Все овощи действительно «чистые», содержание всех веществ в норме. Ну, и вкусные, конечно! Город и инвесторы уже вложили в этот объект столько, что сворачивать нерационально, продать не можем, то есть потеряем всё. Согласна, что технически сложные проекты редко приносят прибыль с первых лет. Будем требовать результат», — отметила Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года жители Якутска жаловались, что килограмм огурцов, которые выросли в теплицах на территории Якутии, в столице республики продают по цене 300 рублей за килограмм. Горожане признавались, что не готовы покупать огурцы по такой цене: «Огурцы по цене винограда? Ну кому они нужны?». Интересно, что на этапе строительства жителям Якутии обещали, что продукция теплиц будет дешевле, чем овощи, которые привозят из Китая или Краснодарского края.

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