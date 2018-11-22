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Госдума назначила двух аудиторов Счетной палаты

Экономика

Ими станут Алексей Каульбарс и Дмитрий Зайцев

Москва, 22 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  Постановление о назначении двух новых аудиторов Счетной палаты Госдума приняла на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Удиторами Счетной палаты станут экс-директор департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны Алексей Каульбарс, а также глава департамента экономического анализа Счетной палаты Дмитрий Зайцев. Они займут места покинувших свой пост в СП Владимира Катренко, контролировавшего расходы на фундаментальные исследования, и Александра Жданькова, отвечавшего за контроль расходов госбюджета на международные отношения и международное сотрудничество.

«Нам нужен беспристрастный взгляд на многие вещи», — отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, кандидатуры Каульбарса и Зайцева были поддержаны президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах, что было определяющим при принятии решения по этим кандидатурам», — отметил Володин.

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Счетная палата РФ
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