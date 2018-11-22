Аэропорт «Пулково» успешно оспорил штраф за создание бесплатной парковки

Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» — ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) — сумела доказать в суде незаконность штрафа, назначенного ей за ускоренное строительство бесплатной парковки вблизи аэропорта.

Парковка была построена, не дожидаясь получения всех разрешительных документов, что является нарушением, однако суд признал, что это было сделано в интересах общества и не нанесло ущерба гражданам или государству.

Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе ВВСС, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерной отмену штрафа Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), назначенного аэропорту за начало работ без ордера ГАТИ.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил штраф, выписанный ГАТИ, признав нарушение при создании бесплатной парковки весной 2018 года малозначительным. Суд установил, что ВВСС действовало в публичных интересах и не игнорировало требования законодательства.

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Как отметили в «Пулково», создание бесплатной парковки велось в сжатые сроки в рамках обязательств по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму.

Бесплатная краткосрочная парковка на Пулковском шоссе на подъезде к аэропорту была открыта в мае 2018 года. Она работает круглосуточно и рассчитана на 120 машиномест. На ней могут парковаться автомобилисты, дожидающиеся прибытия авиапассажиров и готовые забрать их «по звонку». Стоимость проекта составила 26 млн рублей.

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» не раз подвергался критике за условия платной парковки, которые действовали на территории воздушной гавани. В «Пулково» исполнили предписания УФАС по поводу увеличения интервала бесплатного пребывания в зоне краткосрочной парковки в самом аэропорту.

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