«Дочка» РЖД хочет продавать билеты на поезда за год

Москва, , 10:09 — REGNUM Руководство «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) желает предоставить пассажирам российских железных дорог услугу по бронирование билетов за год до поездки, заявил гендиректор компании Пётр Иванов. Об этом пишут 22 ноября «Ведомости».

По словам гендиректора «дочки» РЖД, на сегодняшний день предоставить такую возможность пассажирам не позволяет инфраструктура, однако компания продолжает работать в этом направлении.

Напомним, ранее РЖД увеличила глубину продаж билетов с 45 до 60, а затем и до 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что из-за налоговых изменений цены на проезд по железной дороге в 2019 году заметно возрастут.

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