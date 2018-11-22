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Производство чая и кофе в Казахстане сократилось на 3%

Экономика

Собственное производство чая и кофе удовлетворяло внутренний спрос лишь на 29,6%

Производство чая и кофе в Казахстане сократилось на 3%
Владимир Маковский. Утренний чай. 1891

Астана, 22 ноября 2018, 09:59 — REGNUM  По итогам десяти месяцев 2018 года производство чая и кофе в Казахстане составило 14,3 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем в январе — октябре 2017 года. Об этом 22 ноября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Более 87% чай и кофе в Казахстане производится в Алма-Ате — 12,5 тыс. тонн. Производство данной продукции сокращается в Казахстане с 2013 года. За отчетный период собственное производство чая и кофе удовлетворяло внутренний спрос лишь на 29,6%.

В январе — сентябре 2018 года импорт чая и кофе в Казахстане сократился на 15,7%, до 21,3 тыс. тонн. Основными поставщиками чая в республику являются Кения, Индия и Россия.

Отметим, по итогам девяти месяцев 2018 года Россия экспортировала в Казахстан 2,2 тыс. тонн чая, что на 11,6% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении объем экспорта составил $13,5 млн.

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Экономика Казахстана
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