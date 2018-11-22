Генпрокуратура «выбила» на Ямале 33 млн рублей долгов по зарплате

Салехард, , 09:46 — REGNUM На Ямале погашена задолженность в 33 млн рублей сотрудникам ООО «Уренгойремстройдобыча». Предприятие нарушало гарантированные законом права граждан на вознаграждение за труд и создавало условия для обострения социальной напряженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

С работниками на предприятии расплатились лишь после объявления заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Владимиром Малиновским предостережения о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности в случае непринятия мер по погашению задолженности.

Согласно открытым данным, ООО «Уренгойремстройдобыча» предоставляет услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.

По сведениям Тюменьстата на 12 ноября, в Ямало-Ненецком округе задолженность по зарплате наблюдается в городе Ноябрьске, где 534 человек не могут получить 18,8 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в должниках — строительные организации, которых подвели подрядчики и кредиты.

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