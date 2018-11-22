В Казахстане вдвое вырос объем страховых выплат в сфере недвижимости

Астана, , 09:44 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года страховые выплаты в сфере страхования недвижимости от ущерба в Казахстане составили 19,1 млрд тенге ($51,9 млн), что почти в два раза больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Об этом 22 ноября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка.

Специалисты в области страхования отмечают, что рост страховых выплат свидетельствует об актуальности страхования имущества в стране. Предложения на рынке страхования недвижимости в Казахстане варьируются в пределах 0,1−0,4% от суммы имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года страховые компании Казахстана собрали страховые премии в секторе добровольного страхования недвижимости в размере 56,4 млрд тенге ($153 млн), что на 19,3% меньше, чем годом ранее.

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