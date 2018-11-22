14 млрд рублей вложит IKEA в расширении торгового центре в Адыгее

Майкоп, , 09:38 — REGNUM 14 млрд рублей планирует вложить компания IKEA в расширение торгового центра в Адыгее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, ход реализации проекта, который на данный момент является крупнейшим проектом компании в России, обсуждался 21 ноября на совещании главы республики Мурат Кумпилов, членов правительства республикис делегацией инвесторов под руководством гендиректора ООО «Ингка Сентерс Рус Девелопмент» Гуссе Давида Николаса.

Совещание прошло в рамках сопровождения проекта в режиме одного окна для решения актуальных текущих задач, требующих содействия органов власти. Обсуждались ход строительства второй очереди комплекса и взаимодействие с инвесторами по созданию условий для реализации проекта, а также вопросы обеспечения энергомощностями.

Как отмечалось на совещании, Адыгея — стратегический для мебельного гиганта регион с точки зрения инвестиционной привлекательности. Именно 3 октября 2017 года приступили к реализации самого крупного в России инвестпроекта. В течение ближайших трех лет IKEA построит в районе «МЕГА Адыгея» более 100 тыс. кв. метров новых объектов, реконструирует существующие торговые площади, создаст новые парковочные места, реконструирует транспортную развязку кругового движения. В расширение торгового центра «МЕГА Адыгея» компания вложит 14 млрд рублей.

Мурат Кумпилов подчеркнул значимость для республики этого масштабного инвестиционного проекта, а также отметил, что IKEA является надежным партнером республики, сотрудничество с компанией длится уже около 12 лет. Сегодня в ТЦ «МЕГА Адыгея» работает около 1300 человек. С вводом в действие новых торговых площадей планируется трудоустроить еще более 700 человек. По словам Кумпилова, власти Адыгеи принимают все возможные меры для устранения административных барьеров и создания условий реализации проекта.

«Мы все заинтересованы в успешной и плановой реализации проекта. Для этого разработана дорожная карта, по которой совместно с инвесторами уже проведена определенная работа. Сегодня важно синхронизировать действия всех сторон, от которых зависит стимулирование реализации проекта», — отметил Мурат Кумпилов.

Представитель компании отметил, что все работы ведутся в соответствии с графиком: уже завершаются работы по созданию искусственного озера «Лагуна», строительству здания торгового центра «Леруа Мерлен», реконструкции транспортной развязки к нему. Глава Адыгеи также обратил внимание на важность ремонта и части дороги, которая подходит к развязке.