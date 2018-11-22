Рубль «не выпускает» доллар из диапазона 65,50–66

Москва, , 09:34 — REGNUM Накануне (21 ноября) на вечерней торговой сессии российский рубль укрепился и против доллара США, и против евро. При этом курсы иностранных валют в очередной раз протестировали уровни поддержек: 65,50 руб. для доллара США и 74,70 руб. для евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Сегодня, 22 ноября, в США празднуют День благодарения, и американские участники не будут принимать участия в торгах. В условиях сниженной ликвидности валютные курсы, скорее всего, будут находиться в консолидации около достигнутых значений.

«Таким образом, курс доллара вряд ли выйдет за диапазон 65,50—66 руб., евро проведет день в границах 74,60−75,10 руб.», — считает эксперт.

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