Объем рынка страхования недвижимости в Казахстане сократился на 19%

Астана, , 09:33 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года страховые компании Казахстана собрали страховые премии в секторе добровольного страхования недвижимости в размере 56,4 млрд тенге ($153 млн), что на 19,3% меньше, чем годом ранее. Об этом 22 ноября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка.

Специалисты по страхованию считают, что сокращение объема страхования недвижимости является опасной тенденцией из-за вероятных рисков ущерба при несчастных случаях.

По итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане произошло 9,6 тыс. бытовых и производственных пожаров, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. Материальный ущерб от пожара составил 1,76 млрд тенге ($4,78 млн), что на 4,8% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2018 год в Казахстане из-за пожаров пострадали 3319 человек, из которых погибли 1400 человек. Материальный ущерб от пожаров составил $32 млн.

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