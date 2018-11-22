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В Москве изымут участки земли и здания под ТПУ на станции «Хорошёвская»

Экономика

Станция «Хорошёвская» находится на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Москва, 22 ноября 2018, 09:35 — REGNUM  На севере Москвы объекты недвижимости будут изъяты для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро «Хорошёвская». Соответствующее распоряжение опубликовано 21 ноября на сайте мэрии Москвы.

Под государственные нужды подпали два здания на улице 5-я Магистральная и четыре земельных участка на этой же улице и на Хорошёвском шоссе.

Станция «Хорошёвская» находится на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Она связана переходами со станцией «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии и МЦК.

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