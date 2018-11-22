В Москве изымут участки земли и здания под ТПУ на станции «Хорошёвская»

Москва, , 09:35 — REGNUM На севере Москвы объекты недвижимости будут изъяты для строительства транспортно-пересадочного узла станции метро «Хорошёвская». Соответствующее распоряжение опубликовано 21 ноября на сайте мэрии Москвы.

Под государственные нужды подпали два здания на улице 5-я Магистральная и четыре земельных участка на этой же улице и на Хорошёвском шоссе.

Станция «Хорошёвская» находится на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Она связана переходами со станцией «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии и МЦК.