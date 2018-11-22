Инвестиции в экономику Чувашии сократились на 3%

Чебоксары, , 09:13 — REGNUM Чувашстат представил предварительные расчеты инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов. Объём инвестиций снизился, более 63% приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В январе-сентябре 2018 года в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 32 674,7 млн рублей, или 97% к соответствующему периоду 2017 года (в сопоставимых ценах). Напомним, что в январе-сентябре 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016 года объём инвестиций вырос на 1,6% и составил 30 563 млн рублей.

В общей структуре инвестиций наибольшая доля приходилась на расходы на улучшение земель, здания (34,4% к итогу), машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь (32,3%), жилые здания и помещения (30,4%).

Из общего объема инвестиций в основной капитал 20 680,2 млн рублей (63,3%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Из них 51,3% составили заёмные средства, 48,7% — собственные средства.