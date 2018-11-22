Госслужащие Колымы будут получать компенсации в ожидании северных надбавок

Магадан, Магаданская область, , 09:20 — REGNUM Чиновникам Магаданской области, которые ещё не проработали настолько долго, чтобы получать северные надбавки, вводят специальные компенсирующие выплаты. Они призваны заменить отсутствие положенных тем, кто живёт и работает на северной территории страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Размеры компенсаций утверждены губернатором региона Сергеем Носовым и по сути должны нивелировать отсутствие северных надбавок. Процент выплат от суммы должностного оклада будет уменьшаться каждые 6 месяцев с 80% при работе в первые полгода до 10% при стаже от 49 до 60 месяцев. Когда госслужащие, которым полагаются эти выплаты, проработают пять лет, эти компенсации полностью заменятся северными надбавками.

«Оснований для отказа в назначении и выплате ежемесячной стимулирующей доплаты законодательством Магаданской области не предусмотрено», — говориться в постановлении.

Документ также разъясняет, что изменение размера этих выплат оформляется соответствующим распоряжением со стороны работодателя, то есть фактически органов исполнительной власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты областной думы Колымы утвердили оклады губернатора, спикера, их заместителей, министров и представителей избиркомов. Зарплаты будут насчитываться им на основании фиксированной суммы, размер которой варьируется в зависимости от должности от 50,9 до 93,9 тыс. рублей. Губернатору региона назначен оклад в размере 93,9 тыс. рублей, к этой сумме будут прибавляться надбавки за работы со сведениями, составляющими гостайну, и ежемесячная стимулирующая доплата компенсационного характера. Последней выплаты при формировании зарплаты главы региона раньше не было.

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Напомним также, что после избрания губернатором Магаданской области Сергей Носов пригласил на работы из Свердловской области на Колыму двоих чиновников. Заместитель генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Юрий Бодяев стал в на Колыме первым вице-премьером, курирующим сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, экс-глава холдинга АО «Станкопром» Дмитрий Косов — заместителем председателя правительства, курирующим дорожное хозяйство, транспорт, связь, природные ресурсы и экологию. Кресло министра здравоохранения Магаданской области также занял уралец, экс-депутат Нижнетагильской гордумы шестого созыва и бывший главврач ГБУЗСО «Областная станция переливания крови» Сергей Чеканов.