Инвестиции в охрану окружающей среды в Казахстане выросли в три раза

Астана, , 09:15 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года в охрану окружающей среды в Казахстане было инвестировано 61,1 млрд тенге ($166 млн), что в три раза больше, чем в январе — октябре 2017 года. Об этом 22 ноября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В Акмолинской области в охрану окружающей среды было инвестировано 24,6 млрд тенге ($66,8 млн), в Атырауской области — 7,8 млрд тенге ($21,2 млн), в Джамбульской области — 7,1 млрд тенге ($19,3 млн).

Для привлечения инвестиций региональные власти Казахстана выпустили государственные ценные бумаги на сумму 110,9 млрд тенге ($301 млн).

Напомним, по итогам 2017 года в развитие «зеленой экономики» Казахстана было инвестировано 34,5 млрд тенге ($94 млн), в том числе 18,9 млрд тенге ($51,3 млн) — в возобновляемые источники энергии и 15,6 млрд тенге ($42,4 млн) — в энергосберегающие технологии.

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