В Зауралье предприятия-банкроты должны сотрудникам почти 96 млн рублей

Курган, , 09:12 — REGNUM Комитет по экономике думы Курганской области поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Корректировки в документе должны обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам организаций, находящихся в стадии банкротства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе

В Курганской области задолженность по заработной плате работников организаций, находящихся в стадии банкротства, складывается годами, отмечают парламентарии. На сегодня в регионе 12 предприятий-банкротов должны своим сотрудникам 95,9 млн рублей — это 81% от общей задолженности по заработной плате в Зауралье.

Предлагаемые изменения предусматривают возможность получения должностными лицами при расследовании сведений, составляющих банковскую тайну — справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами.

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