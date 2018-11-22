Эксперт о Газпроме и сланцевом газе: его добыча все равно неизбежна

Москва, , 09:09 — REGNUM Добывать сланцевый газ в России сложнее, чем в США, поэтому подход Газпрома о нецелесообразности его добычи вполне логичен, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Ранее по итогам заседания совета директоров Газпрома было заявлено, что добывать в России сланцевый газ нецелесообразно при учете огромных запасов природного газа на традиционных месторождениях в стране.

«То, что Газпром пока не собирается развивать добычу сланцевого газа — вполне закономерный подход, хотя бы потому что его залежи в России находятся в более сложных горно-геологических условиях, нежели, например, в США.

И у него действительно хорошая сырьевая база из «традиционного сырья». Впрочем, ничто не мешает Газпрому заниматься научными исследованиями в области технологий добычи и переработки сланцевого газа равно как и газогидратов.

Рано или поздно мы месторождения сланцевого газа все равно будем вовлекать в эксплуатацию — это попросту неизбежно».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что российских запасов нефти и газа хватит ещё на очень далёкую перспективу.

Читайте также: В Газпроме объяснили нецелесообразность добычи в России сланцевого газа