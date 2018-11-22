В Перми «видимость изменений по теплоснабжению» повлекла рост тарифов

Пермь, , 09:36 — REGNUM В Перми ряд жильцов Кировского района на своём кошельке почувствовали появление посредника в теплоснабжающей цепочке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Пермскому краю, в действиях трёх ресурсоснабжающих организаций выявлены нарушения антимонопольного законодательства, а материалы проверки передадут в правоохранительные органы.

Долгое время тепло в многоквартирные дома Кировского района поставлялось через две компании — ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК». Они посчитали, что использование центральных тепловых пунктов (ЦТП) является технически устаревшим, и в 2014 году было принято решение об установке в каждом многоквартирном доме Кировского района индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Для реализации проекта создали специализированную организацию, объединяющую весь теплосетевой комплекс Закамского теплового узла.

Так появилось ООО «ТНР» (Т Плюс новые решения), которое стало посредником между поставляющей тепло организацией и конечными потребителями, а единовременный рост тарифа на тепловую энергию для части пермяков в 2015 году составил 56,61%.

В УФАС подчеркнули, что ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» создали видимость изменений по теплоснабжению в Кировском районе с появлением новой организации-посредника. На самом деле, по мнению представителей ведомства, такой ход создаёт правовую возможность увеличения тарифов на тепло для потребителя и ситуацию для неосновательного обогащения компаний, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения населения. В настоящее время от ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» потребовали исключить ООО «ТНР» из теплоснабжающей цепочки.