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Россия заинтересована в поставках мяса ламы — президент Боливии

Экономика

Прежде мясом ламы брезговали, но теперь оно ценится во всем мире, добавил Моралес

Ла-Пас, 22 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  Российские власти заинтересованы в начале поставок мяса ламы из Боливии. Об этом на своей странице в Twitter написал боливийский президент Эво Моралес.

Он пояснил, что об интересе России к такой продукции заявил посол России в Боливии Владимир Спринчан. Поставки мяса ламы помогут укрепить экономические отношения Москвы и Ла-Паса.

Прежде мясом ламы брезговали, но теперь оно ценится во всем мире, добавил Моралес.

Мясо ламы отличается высоким содержанием протеина и низким — жиров. Ранее минздрав Боливии порекомендовал употреблять мясо ламы вместо говядины, баранины и свинины.

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