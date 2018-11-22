В Иркутской области появится новый офис института обогащения минералов

Иркутск, , 08:13 — REGNUM Научно-исследовательский и проектный институт «Технологии обогащения минерального сырья» получил разрешение на строительство нового здания в деревне Новолисиха (Иркутская область), сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Институт специализируется на разработке рациональных технологий переработки труднообогатимого и упорного минерального сырья. Как пояснил ректор ИРНИТУ Михаил Корняков, институт является флагманской инновационной компанией вуза, которая занимает передовые позиции в России в области обогащения сырья.

«За последние 10 лет «ТОМС» спроектировал и запустил в эксплуатацию более 30 горно-обогатительных фабрик, что позволило увеличить объемы золотодобычи в России на 6 тонн в год», — сказал он, добавив, что новый офис позволит институту выйти на новые рубежи.

В свою очередь, гендиректор НИиПИ «ТОМС» Аркадий Сенченко сообщил, что в новом здании на площади 7 тысяч квадратных метров будут размещены лаборатория, проектный и горно-геологический департаменты.

«Здесь будет выполняться комплекс работ, который позволяет создать современное горное предприятие в любой точке мира, где расположены месторождения золота, меди, цинка, свинца и никеля», — сообщил Сенченко.

Новый современный офис института планируется сдать в течение пяти лет.

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