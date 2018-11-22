В Оренбурге цены на дизтопливо выросли на 4,3%

Оренбург, , 08:02 — REGNUM В Оренбурге в течение недели (12−19 ноября) произошло резкое подорожание дизельного топливо на автозаправках (АЗС). Стоимость, указанная на ценниках, выросла на 4,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

На 19 ноября средняя стоимость литра дизтоплива составила 46,72 рубля, тогда как ещё на 12 ноября была на уровне 44,78 рубля.

Напомним, оренбургские водители были неприятно удивлены изменением цен на АЗС региона 16 ноября. За сутки дизельное топливо выросло в цене сразу на 2 рубля. При этом компания, которой принадлежит крупная сеть автозаправок, заявила о взвешенной, умеренной и клиентоориентированной ценовой политике.

Как отметил заместителем руководителя Оренбургского УФАС России Игорь Быховец, действующим законодательством не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты. В России, как в большинстве стран мира, цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции. В августе 2018 года депутаты внесли в Государственную думу законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизтопливо, предлагая установить предельные цены на указанные виды топлива, а также ввести госрегулирование торговых наценок уже с 1 января 2019 года. Однако в эффективности мер по госрегулированию цен на бензин усомнились эксперты.

Минэнерго и ФАС России заключили с нефтяными компаниями соглашение. До конца 2018 года цены на бензин и дизель на заправках крупных компаний должны быть заморожены, а в январе 2019 года с учётом роста базовой ставки НДС с 18 до 20% топливо может подорожать максимум на 1,7%. В целом за 2019 год стоимость автомобильного топливо может увеличиться на 4−4,6%.

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