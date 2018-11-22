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В Алма-Ате появились «налоговые на колесах»

Экономика

Два «Мобильных офиса на колесах» функционируют на базе микроавтобусов IVECO

Алма-Ата, Казахстан, 22 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  В рамках плана мероприятий по внедрению контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ-онлайн) в Алма-Ате запущен мобильный центр — «Офис на колесах» городского департамента государственных доходов, сообщили 22 ноября в пресс-службе департамента.

Два «Мобильных офиса на колесах» функционируют на базе микроавтобусов IVECO. Офисы будут перемещаться по рынкам города по мере необходимости.

Мобильные офисы продают и регистрируют кассовые аппараты, принимают финансовую отчетность, регистрируют индивидуальных предпринимателей и оказывают другие услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября заместитель министра социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова заявила, что новый закон об уплате единого социального налога не предусматривает ответственности для самозанятых граждан.

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Экономика Казахстана
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