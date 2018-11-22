Маршрут поставок газа по «Турецкому потоку» определен — СМИ

Москва, , 07:33 — REGNUM Маршрут поставок российского голубого топлива по «Турецкому потоку», который пройдет через Словакию, Венгрию, Сербию и Болгарию, определен компанией Газпром. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

По данным издания, российская компания уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в вышеуказанных странах.

Так, в Болгарию и Сербию поставки голубого топлива через «Турецкий поток», как ожидается, начнутся в 2020 году. В Венгрию газ планируется поставлять в 2021 году, а в Словакию — во второй половине 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, укладка морской части газопровода «Турецкий поток» была завершена 19 ноября. В торжественной церемонии посредством видеосвязи участвовали президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте также: Белград назвал «Турецкий поток» фактором безопасности Европы