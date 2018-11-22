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Маршрут поставок газа по «Турецкому потоку» определен — СМИ

Экономика

Укладка морской части газопровода «Турецкий поток» была завершена 19 ноября

Маршрут поставок газа по «Турецкому потоку» определен — СМИ
Consiglieri88
Газопровод Т"Турецкий поток»

Москва, 22 ноября 2018, 07:33 — REGNUM  Маршрут поставок российского голубого топлива по «Турецкому потоку», который пройдет через Словакию, Венгрию, Сербию и Болгарию, определен компанией Газпром. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран.

По данным издания, российская компания уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в вышеуказанных странах.

Так, в Болгарию и Сербию поставки голубого топлива через «Турецкий поток», как ожидается, начнутся в 2020 году. В Венгрию газ планируется поставлять в 2021 году, а в Словакию — во второй половине 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, укладка морской части газопровода «Турецкий поток» была завершена 19 ноября. В торжественной церемонии посредством видеосвязи участвовали президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
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