В России могут закрыться независимые АЗС

Москва, , 07:12 — REGNUM Российское правительство должно обеспечить независимым автозаправочным станциям (АЗС) «нормальную маржинальность», в противном случае издержки не позволят предпринимателям продолжать деятельность, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Об этом пишет 22 ноября газета «Коммерсантъ».

По словам Баженова, среднероссийская маржинальность до конца марта 2019 года составит 1,7 рублей за литр, в то время как для нормальной работы прибыльность независимых АЗС должна составлять от трёх рублей за литр топлива.

Для того чтобы повысить прибыль при сохранении розничных цен на горючее, российские власти должны отменить акцизы на топливо и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Топливный союз предупредил, что до конца года топливо подорожает, потому что правительство, по его данным, планирует отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны 2018 года.

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