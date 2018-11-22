Зелененькая пошла: как быть, если горячая вода в кране необычного цвета?

Барнаул, , 07:14 — REGNUM Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании с 26 ноября приступит к плановым испытаниям теплосетей на плотность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по связям с общественностью компании.

Энергетики будут искать утечки сетевой воды и места ее несанкционированного разбора из магистральных и внутриквартальных трубопроводов с применением безвредного пищевого красителя зеленого цвета.

Испытания не требуют отключения горячей воды. Окрашивание воды позволит выявить не только утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах, но и пресечь использование сетевой воды в быту, — отмечают в СГК.

«В работе мы сталкиваемся с ситуациями, когда потребитель подключается к системе теплоснабжения таким образом, что сетевая вода, которая поступает в радиаторы для обогрева, также течет и из водопроводного крана. То есть эту воду используют в бытовых целях. Хотелось бы пояснить, что эта вода не соответствует требованиям СанПиН по качеству и для потребления непригодна», — пояснил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс.

По его словам, в качестве индикатора утечек энергетики будут использовать безвредный органический краситель «Уранин-А», его концентрация будет поддерживаться в течение всего периода испытаний, которые продлятся 12 дней — до 7 декабря 2018 года.

Полностью краситель растворится спустя две-три недели после окончания работ. По специально составленному графику специалисты теплосетевого подразделения будут проводить обходы потребителей, бойлерных установок, вести мониторинг расхода воды в системе трубопроводов и отбор проб. Если во время проведения испытаний из водопроводного крана в квартире потечет зеленая вода — необходимо немедленно сообщить об этом по телефону диспетчерской службы теплосетевого подразделения СГК в Барнауле — (3852) 599 715, — подчеркивают в СГК.