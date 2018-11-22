Миллиард рублей потратят в Хабаровском крае на лекарства для льготников

Хабаровск, , 05:10 — REGNUM Миллиард рублей потратят в Хабаровском крае на обеспечение льготников лекарственными препаратами. Большую часть средств — 699 млн — выделил краевой бюджет, остальную сумму — федеральный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным минздрава Хабаровского края на сегодняшний день в регионе нет проблем с обеспечением льготников необходимыми препаратами. В крае обслуживается по льготной программе 31 тыс. федеральных льготников и 55 тыс. краевых.

«Все они внесены в единый реестр. Особенно внимательно мы подходим к обеспечению лекарствами орфанных больных — тех, кто страдает редкими заболеваниями. Наибольшая часть средств идет как раз на покупку препаратов для таких людей», — рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения минздрава края Тамара Кондрашина.

До конца 2018 года на приобретение лекарств для льготников Хабаровский край потратит более миллиарда рублей. 699 млн на эти цели выделил краевой бюджет, 429 млн — федеральный.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край сэкономит более 800 млн рублей до 1 января 2018 года за счет сокращения ненужных расходов и запрета чиновникам на роскошь, введенного губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Все сэкономленные средства, распоряжением губернатора, будут потрачены на острые социальные нужды.

В Якутии 16-летняя девочка попала в реанимацию из-за того, что на протяжении 6 лет ей не предоставляли положенные лекарственные препараты. Девочка страдает редким заболеванием — муковисцидозом.