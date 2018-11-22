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Владельцы независимых АЗС раскритиковали политику правительства

Экономика

Топливный союз потребовал обеспечить «нормальную маржинальность» независимым АЗС

Владельцы независимых АЗС раскритиковали политику правительства
На АЗС

Москва, 22 ноября 2018, 01:35 — REGNUM  Члены Независимого топливного союза потребовали у российского правительства обеспечить «нормальную маржинальность» (больше трех рублей на один литр) независимым АЗС, пишет 22 ноября газета «Коммерсантъ».

По данным Григория Баженова, главы аналитического центра Топливного союза, среднероссийская маржинальность до конца марта 2019 г. составит 1,7 руб. за литр.

Владельцы независимых АЗС предлагают для получения возможности повысить прибыль в условиях, когда им не дают поднять цены на бензин, отменить акцизы на горючее и обязать крупные нефтекомпании продавать все произведенные нефтепродукты через биржу.

Напомним, правительство России обязало нефтяников заморозить цены и отменило запланированное повышение акцизов, остановив начавшийся весной рост цен на бензин и дизельное топливо.

Однако в конце октября Топливный союз предупредил, что до конца года топливо подорожает, потому что правительство, по его данным, планирует отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны 2018 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Независимый топливный союз: До конца 2018 года бензин снова подорожает

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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