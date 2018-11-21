«Калашников» может начать серийный выпуск винтовки для биатлонистов

Ижевск, , 22:41 — REGNUM Концерн «Калашников» планирует запустить в 2019 году серийное производство биатлонной винтовки Би-7−7. Об этом заявил директор по спортивным проектам концерна Иван Черезов, сообщает «Калашников медиа».

По его словам, выпуск винтовки для олимпийцев — это огромная ответственность, поэтому испытания будут продолжаться до тех пор, пока оружие не будет доведено до совершенства.

«Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство», — выразил надежду Черезов.

Отмечается, что в течение последних полутора лет винтовку уже тестировали биатлонисты сборной России Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Поварницын и Петр Пащенко.

Черезов рассказал, что при разработке винтовки использовался новый дизайн. Прицельную линию можно изменить с учетом антропометрии каждого спортсмена. Приклад винтовки регулируется по длине, высоте и по углу в вертикальной плоскости. Спусковой механизм снабжен дополнительным устройством блокировки курка. Положение центра массы винтовки регулируется грузом, используются однорядные взаимозаменяемые магазины на пять патронов.

«Думаю, всем будет удобно», — заключил Черезов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в следующем году концерн планирует запустить серийное производство гражданского электромотоцикла.

На базе Ижевского механического завода (входит в структуру «Калашникова») планируется начать выпуск пистолетов Лебедева.