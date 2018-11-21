Армянскую «дочку» РЖД оштрафовали на $62 тысячи

Ереван, , 22:11 — REGNUM Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении на состоявшемся в среду, 21 ноября, заседании приняла решение привлечь ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) к финансовой ответственности.

Как сообщает АРКА со ссылкой на пресс-службу Антимонопольной комиссии, за злоупотребление монопольным положением в отношении компании применен штраф в размере 30 млн. драмов (около 62 тыс. долларов).

ЮКЖД фактически препятствовало деятельности компании «АМ груп», причинив серьезный финансовый ущерб

Компания «АМ груп» представила в ГКЗЭК заявление-жалобу, согласно которой ЮКЖД злоупотребляет своим монопольным положением, из-за чего компании нанесен серьезный финансовый ущерб и нарушена ее естественная деятельность.

Проблема заключалась в том, что компания «АМ груп» приобрела у ЮКЖД 40 железнодорожных вагонов для их ремонта и перепродажи в Грузии. Однако уже несколько лет железная дорога препятствует деятельности хозсубъекта, в частности, отказывается осуществить как их ремонт, так и перевозку, фактически удерживая вагоны в своем ведении. Поскольку в Армении нет другой компании, осуществляющей железнодорожные перевозки, «АМ груп» не имеет альтернативы для осуществления своей деятельности, иными словами перевезти вагоны в Грузию иным способом и иным путем попросту невозможно.

Компания «АМ груп», видя, что из-за многолетнего простоя вагонов ущерб ее деятельности увеличивается, попросила перевезти их без проведения ремонта, после чего ЮКЖД ответила, что хозсубъект задолжал ей в общей сложности 150 млн. драмов, и это сумма была рассчитана как расход на хранение вагонов на ее территории.

И, несмотря на то, что между компании не было заключено какого-либо соглашения или письменного документа о хранении или других подобных обязательств, тем не менееЮКЖД под этим предлогом отказалась от сотрудничества.

Из-за поведения единственной железнодорожной компании-грузоперевозчика «АМ груп» понесла серьезные финансовые убытки вплоть до банкротства

Из-за финансовых проблем хозсубъект заложил вагоны в «Армсвисбанке», намереваясь продать их в будущем и погасить долг перед банком. Однако из-за поведения компании ЮКЖД договоренности о продаже вагонов, достигнутые с партнерами из Грузии, были аннулированы, в результате чего стало невозможным также погашение кредита в банке, к которому отошли заложенные вагоны. Банк, в свою очередь, также попытался провести переговоры с ЮКЖД по вопросу транспортировки вагонов в Грузию и их продажи, однако получил отказ.

После этого в ГКЗЭК против компании «ЮКЖД» обратился также «Армсвисбанк», который в своем заявлении-жалобе отметил, что поведение железной дороги непонятно, поскольку последняя, по сути, препятствует реализации имущества, уже фактически принадлежащего банку.

Из-за поведения имеющей монопольное положение компании, в данном случае — злоупотребления доминирующим положением, дальнейшая деятельность «АМ груп» стала невозможной, что привело к банкротству действующей компании.

Антимонопольная комиссии сочла доводы ЮКЖД безосновательны и не аргументированы

Исследования, проведенные в рамках административного производства, показали, что железная дорога в течение длительного времени постоянно с различной аргументацией отказывалась сотрудничать сперва с «АМ груп», а затем — также и с «Армсвисбанком», препятствуя деятельности хозсубъектов и злоупотребляя своим доминирующим положением.

Сперва компания приводила обоснования, заключающиеся в том, что вагоны не могут быть перевезены без ремонта, потом отмечала, что перевозка будет осуществлена, но есть долг, только после погашения которого вопрос перевозки будет обсужден. Позже указала на ограничения по судебным актам, наложенные в период нахождения вагонов в залоге, которые, по сути, не касаются ее деятельности. В качестве аргументов приводилась также ненадлежащее заполнение формы заявки и прочее.

По решению ГКЗЭК, компания ЮКЖД навязала сторонам договора — компании «АМ груп» и «Армсвисбанку» не выгодные для них или не касающиеся предмета договора экономически необоснованные условия, что является нарушением закона, а именно — злоупотреблением доминирующим положением.

ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» является 100% дочерней компанией ОАО"Российские железные дороги» и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО ЮКЖД согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.