Зачем страховать груз при транспортировке

Павел Курлат, , 21:50 — REGNUM

Даже если груз надежно охраняется, а у водителя большой профессиональный стаж, непредвиденные обстоятельства и утеря груза могут произойти в любой момент. Уберечь компанию от больших убытков в случае краж, аварий или катастроф во время доставки товара поможет страхование рисков. Согласно нашим исследованиям, доля застрахованного грузооборота на современном рынке страхования грузов в России не превышает 35%. Для сравнения: в Европе показатель объема застрахованных грузов составляет около 85%. При этом такая защита является одним из наиболее эффективных способов снижения рисков при перевозках.

В основном среди всех услуг, которые оказывают страховые компании, доля страхования грузов и ответственности перевозчиков занимает всего 1−2% от всех сборов страховой премии по всем видам страхования.

Самыми безопасными видами транспорта для перевозки груза считаются железнодорожный и морской. Но даже они сопряжены с рисками — с небрежностью при погрузке и креплении, с противоправным действием третьих лиц. 70% страховых случаев чаще всего происходят при перевозке автотранспортом. Количество аварий на дорогах не уменьшается. Например, за прошедший период 2018 года по количеству аварий на дорогах лидируют, конечно, Москва (7538 аварий) и Санкт-Петербург (5292 аварии). Предугадать, попадет ли транспорт с не застрахованным грузом в аварию, нельзя.

Однако отдельные регионы с большим количеством страховых случаев назвать невозможно. Таковыми они становятся для страхования грузов, когда в них начинают работать организованные преступные группировки, использующие схемы со страхованием этого вида.

Как правило, страхуются грузы, стоимость которых достаточно высока. Это высокотехнологичное оборудование, которое изготовляется и поставляется на заказ, или высоколиквидные товары, которые в случае хищения можно легко сбыть — сигареты и бытовая техника. Стоимость страховой услуги зависит от различных факторов: объема и стоимости груза, способа перевозки, расстояния от места отправления до места назначения, ликвидности, наличия перегрузок и дополнительных мер по охране груза. Разумеется, в каждом конкретном случае порядок действий и принцип расчета суммы выплаты могут меняться.

В практике компании «Первая Юридическая Сеть» был случай, когда в период перевозки застрахованных автотоваров на значительную сумму произошло ДТП. В автомобиль врезалась легковая машина «Жигули», и вследствие пожара весь груз сгорел дотла. При первичном осмотре и дальнейшем разбирательстве были выявлены признаки страхового мошенничества и удалось установить, что авария произошла неслучайно. Или аналогичный случай, когда автомобиль, загруженный цифровыми флеш-картами, совершенно случайно загорелся сам по себе. Сгорела вся техника, которая была в кузове. При первичном осмотре места происшествия были выявлены признаки того, что заявленное в документах количество товаров не могло влезть в грузовой кузов, а пожар был не случайным. В суде компания добилась отказа в выплате.

Каждой компании, деятельность которой связана с грузоперевозками, рекомендовано страховать риски. Ведь транспортная компания оплатит повреждение груза клиенту только при отсутствии внешних факторов, но не выплатит в случае других форс-мажорных обстоятельств: противоправном действии третьих лиц или непредвиденных погодных условий. В таких случаях выплаты осуществляет страховая компания. Важная составляющая в страховании грузоперевозок на время доставки товара — выбрать надежного партнера-страховщика, ведь при транспортировке крупных партий потеря только одной единицы товара может принести колоссальные убытки, которые не окупятся и десятками успешных рейсов.

Павел Курлат — партнер «Первой Юридической Сети»