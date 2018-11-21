Срок эксплуатации армянской АЭС может быть продлён дополнительно на 10 лет

Ереван, , 21:18 — REGNUM Срок эксплуатации Армянской атомной электростанции может быть продлён ещё на десять лет, до 2037 года. Об этом сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегина Баграмяна.

По его словам, после проходящей в настоящее время модернизации Армянской атомной электростанции, в результате которой срок эксплуатации АЭС будет продлен на 10 лет, возможно продлить жизнь АЭС еще на 10 лет, то есть до 2037 года.

«Что касается действующей атомной электростанции, то после продления срока эксплуатации на 10 лет… должен сказать, что атомные электростанции, подобные нашей АЭС, на которых установлены энергоблоки типа «VVR 440», уже имеют практику эксплуатации до 60 лет. То есть, когда истечет 10-летний срок службы нашей АЭС, естественно, должно быть проведено тщательное исследование реактора, и, если выяснится, что срок службы реактора еще не исчерпан, мы получим все необходимые разрешения, то есть приоритет будет отдаваться безопасности», — отметил и. о. министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС настаивает на скорейшем закрытии Армянской АЭС, считая, что невозможно путем модернизации повысить уровень её безопасности до международных стандартов. В соглашении «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве» Армении с ЕС оговорено условие, согласно которому Армения должна разработать «дорожную карту» по выводу действующего энергоблока Армянской АЭС из эксплуатации.

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В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции на 10 лет — до 2026 года. В рамках подписанного в феврале 2015 года в Москве соглашения «О предоставлении кредита на экспорт правительству Армении для финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной станции на территории Армении» Россия предоставила кредит Армении в размере $270 млн и $30 млн в качестве гранта на продление срока эксплуатации действующего блока ААЭС.

Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год.

В феврале 2018 года прежние власти Армении заявляли, что параллельно с модернизацией обсуждается проект строительства нового атомного блока. Рассматривался вариант строительства малых модульных блоков мощностью до 50 МВт каждый.