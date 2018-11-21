Скоро выборы: Порошенко стал защитником почтальонов и пенсионеров

Киев, , 21:52 — REGNUM Сокращения отделений «Укрпочты» в селах не будет, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 21 ноября пресс-служба Порошенко.

По его словам, в сельской местности нельзя ни сокращать почтальонов, ни переводить их на неполную ставку, ни повышать тарифы на доставку пенсий. Поскольку основная проблема в том, что тарифы на доставку пенсий не пересчитывались несколько лет, Порошенко предложил компенсировать убытки «Укрпочты» и выделить компании 500 млн гривен ($18 млн).

Напомним, ранее глава «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что компания вынуждена будет сокращать отделения, поскольку «Укрпочта» несет убытки от доставки пенсий.