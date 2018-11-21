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В Киеве заменят изношенные участки теплосети на новые. Зимой...

Экономика

...В 2019 году

В Киеве заменят изношенные участки теплосети на новые. Зимой...
Leonid Andronov
Киевская ТЭЦ-5

Киев, 21 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  Власти Киева заменят самые изношенные участки тепловых сетей на новые в 2019 году, заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщает 21 ноября «112 Украина».

По его словам, пять районов Киева являются наиболее уязвимыми с точки зрения возможности прорыва теплотрассы. Администрация решила в 2019 году заменить аварийные участки теплосетей. Срок эксплуатации новых труб составит 25−30 лет.

Пантелеев отметил, что точечной замены труб все равно недостаточно для обеспечения бесперебойного теплоснабжения: для этого нужно заменить полностью всю систему теплоснабжения города.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что теплосети украинской столицы изношены на 80%.

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Проблемы ЖКХ Украины
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