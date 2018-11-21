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Посол Вьетнама видит большой потенциал для развития торговли с Россией

Экономика

По словам посла Вьетнама в России, стороны предпринимают усилия для его реализации

Посол Вьетнама видит большой потенциал для развития торговли с Россией
Иллюстрация: Government.ru
Российско-вьетнамские переговоры

Ханой, 21 ноября 2018, 20:33 — REGNUM  В контексте визита премьер-министра России Дмитрия Медведева во Вьетнам издание «Голос Вьетнама» попросило посла Вьетнама в России Нго Дык Маня рассказать о состоянии торговли между двумя странами.

Посол заявил, что Вьетнам и Россия обладают большим потенциалом для развития торговых отношений и прилагают усилия для его реализации. Объем взаимной торговли между странами растет, особенно после вступления в силу в 2016 г. Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. Темпы годового прироста около 30%.

В настоящее время Россия занимает 19-е место среди торговых партнеров Вьетнама по объемам торговли. В 2017 г. торговый оборот между странами составил $5,2 млрд. Вьетнам активно импортирует пшеницу, уголь, сталь, удобрения, продукцию машиностроения и нефть. На экспорт идут мобильные телефоны, одежда, продукция сельского и рыбного хозяйства. По объему инвестиций во Вьетнам Россия занимает 23-е место, вкладывая деньги в 166 проектов на сумму $990 млн долларов. По сравнению с прошлым годом, за первые 7 месяцев 2018 г. вьетнамский импорт из России вырос на 21%, а экспорт — на 55%.

Несмотря на существующие трудности, такие как транспортировка продукции и способ расчетов за нее, по словам Нго Дык Маня, Россия и Вьетнам стремятся довести торговый оборот до показателя в $10 млрд.

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Зарубежная хроника
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