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В Эстонии возможен резкий скачок цен на отопление

Экономика

Из-за того, что Ируская электростанция может остаться без субсидий

Таллин, 21 ноября 2018, 19:33 — REGNUM  Новая евродиректива о возобновляемых источниках энергии может осложнить жизнь принадлежащей эстонской компании Eesti Energia Ируской электростанции, пишет Majandus24. Если сжигание отходов продолжится в прежних объемах, электростанция может лишиться субсидии, что приведет к возможному росту цен на отопление.

«Согласно поправкам к директиве, если страна-член не в состоянии обеспечить сортировку отходов в предусмотренных рамочной директивой объемах, то следует прекратить выплаты субсидий за сжигание отходов», — пояснил координатор группы по интересам Zero Waste Europe Янек Вяхк.

В Эстонии дела с сортировкой отходов обстоят неважно — большая часть из них оказываются на свалках или Ируской электростанции.

Напомним, в декабре 2017 года страны Евросоюза достигли единого соглашения по директиве о развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в зоне объединения. Принятое решение, по мнению Совета ЕС, оказывает прямое и позитивное влияние на всех европейцев, а также позволит поддерживать глобальное лидерство в области возобновляемых источников энергии. Достигнутая договоренность между странами создала условия для переговоров Совета ЕС с Европарламентом.

В странах ЕС сегодня посредством ВИЭ производится 27% электроэнергии. Ожидается, что к 2030 году показатели должны достигнуть 50%, однако чтобы этого достичь, европейским странам необходимы инвестиции в размере 380 млрд евро/год.

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Энергетика
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