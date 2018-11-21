Скидка РЖД на транзит нефтепродуктов из Белоруссии сохранится до 2025 года

Минск, , 19:31 — REGNUM Российскими железными дорогами принято 11 решений по снижению уровня тарифов на грузовые перевозки в 2019 году в рамках «Тарифного коридора», сообщается на сайте компании.

Среди принятых решений — продление до конца 2025 года скидки в размере 50% на перевозки нефтепродуктов из Белоруссии со станции Барбаров и Новополцк в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги, то есть в направлении российского порт Усть-Луга. Скидка будет также распространяться на возврат порожних цистерн из-под таких перевозок.

Скидка в 50% от тарифа будет действовать в отношении перевозок светлых нефтепродуктов: авиационный и автомобильный бензин, легкие масла из нефти, дизельное топливо, газойль, алкилбензольные смеси, газовый конденсат и его дистилляты.

Российско-белорусское межправительственное соглашение от 2017 года предусматривает беспошлинную поставку в Белоруссию 24 млн т/год российской нефти. С 2017 года Белоруссия также получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти — с зачислением пошлин в свой бюджет.

В декабре 2017 года Минск заявлял, что при соблюдении выгодных экономических условий экспорт через порты РФ в 2018 году может составить до 1 млн тонн. На тот момент РЖД уже предоставило скидку в размере 50% для транзита из Белоруссии. Данные за сентябрь 2018 года демонстрируют, что основная часть экспорта по-прежнему осуществлялась через Прибалтику, а через порты РФ было экспортировано только 40 тысяч тонн. Белорусские нефтетрейдеры продолжают считать, что наиболее экономически выгодно осуществлять экспорт через порты Литвы и Латвии из-за «гибкой тарифной политики местных стивидоров и короткого расстояния перевозки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2018 года, министр энергетики России Александр Новак и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь — декабрь 2018 года, а также на 2019 год. Показатели объема переработки нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах в первом квартале 2018 года выросли почти на 11%, в результате чего увеличился экспорт товаров, услуг, произошел рост других показателей. Данная тенденция напрямую связана с увеличением поставок нефти из России. Вырабатываемые нефтепродукты экспортируются в Евросоюз и на Украину, около 2% идет на экспорт в Россию.

Напомним, что что идею необходимости переориентации поставок белорусских нефтепродуктов в российские порты из стран Прибалтики в августе 2017 года высказал Владимир Путин.

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