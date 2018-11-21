Зачем три аэропорта на 100 км? Жители Запорожья просят достроить мост

Запорожье, Украина, , 19:03 — REGNUM В соцсети Facebook жители Украины обсуждают пост министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о начале строительства в 2019 голу нового аэропорта — первого за время украинской независимости. В соцсетях люди задаются вопросами: зачем строить новый аэропорт в 35 километрах от существующего в Запорожье и когда власти достроят мосты через Днепр?

В частности, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич напомнил, что министерство инфраструктуры Украины не может достроить мосты через Днепр в Запорожье и Киеве.

«Это мост в Запорожье, по нему уже лет десять как проходит 4-полосный автобан в новый аэропорт Солёный, им Вл. Омеляна», — пишет Марунич.

«Соленое на полпути между Днепром и Запорожьем (общее расстояние между городами 80 км). Трасса там позволяет идти 110 без нарушения скоростного режима. Итого вкинуть миллиард для экономии селянами 20 минут езды на машине/маршрутке до Днепра. Бред полнейший», — прокомментировал пост Омеляна пользователь Фейсбука Юрий Кучер.

Также инициативу министра критикуют жители Запорожья. Так, пользователь Антон Антропов возмутился желанию Омеляна освоить бюджетные деньги, чтобы на 80 км функционировало три аэропорта.

«В Запорожье строится новый терминал, в 80 км от Запорожского аэропорта есть аэропорт в Днепре. На кой строить между двумя аэропортами третий??? Т. е. на 80 км 3 (три!!!) аэропорта. Вот зачем я, как налогоплательщик … деньги плачу?» — задался вопросом Антропов.

При этом Наталья Яхнина предложила Омеляну достроить мост в Запорожье.

«Расстояние между Запорожьем и Днепром около 100 км. Зачем туда тулить 3 аэропорт… Вы считаете, что запорожцы будут улетать с аэропорта другого, вместо своего, который находится в черте города? Не хотите ли вы достроить мост в городе Запорожье, который начался строится в 2004 году? Он не построился ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче., и вот при Порошенко с 2014 года он почему-то тоже не строится… Как вы думаете люди живущие в этом городе пойдут голосовать за нынешнего президента и всю его команду? Серьезно? Вы правда считаете, что нам нужны аэропорты в прямом смысле через каждые 50 км? С неадекватными ценами на все, повышающейся коммуналкой, с разрушающимися домами, отсутствием дорог и мостов? Вы серьезно считаете, что люди идиоты?», — пишет Яхнина.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что в 2019 году у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей начнется строительство нового аэропорта.

«В 2019 году мы начнем строительство первого нового! аэродрома в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт. Это правильное стратегическое решение для страны — построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожье и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старые, ведя перманентную борьбу за открытое небо!» — отметил Омелян.