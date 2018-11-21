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Во Вьетнаме в Дананге построят новый крупный морской порт

Экономика

Пропускная способность нового порта составит 46 млн тонн грузов в год

Ханой, 21 ноября 2018, 20:02 — REGNUM  Сегодня во вьетнамском городе Дананг функционирует порт Тьенша. Ему 120 лет, и он является крупнейшим грузовым портом центрального Вьетнама с пропускной способностью 12 миллионов тонн в год. Кроме того, порт способен принимать круизные лайнеры водоизмещением до 150 000 тонн.

По мнению властей Дананга, пропускная способность старого порта слишком мала. По их расчетам, уже к 2030 г. через Дананг могут проходить до 30 млн тонн грузов, а поэтому необходимо строительство нового порта, сообщает издание Vietnam.net. Проект нового порта, Льенчьеу, уже существует, и, согласно планам будет реализован к 2050 г.

Пропускная способность нового порта при введении в строй составит 46 млн тонн в год. Порт будет вводиться в эксплуатацию по частям. Согласно плану, к в 2030 г. через него будет проходить 17 млн тонн грузов ежегодно. В строительство нового порта будет вложено $1,5 млрд, из которых 30% составят средства из государственного бюджета, а оставшиеся 70% — инвестиции вьетнамских и зарубежных частных компаний. После того, как порт Льенчьеу будет достроен, старый порт Тьенша по-прежнему будет работать, но исключительно с пассажирскими кораблями.

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Зарубежная хроника
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