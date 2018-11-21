Участие Вьетнама в ТТП будет приносить 27 тысяч рабочих мест в год

Ханой, , 21:42 — REGNUM В Ханое прошел «Семинар по рынку труда в контексте соглашений о свободной торговле нового поколения», в котором приняли участие эксперты и чиновники правительства Вьетнама.

Одной из тем для обсуждения стало влияние «Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства», ратифицированного 12 ноября во Вьетнаме, на спрос и предложение рабочей силы в стране.

По заявлению директора Института трудовой науки и социальных дел Дао Куанг Виня, участие Вьетнама в соглашении позволит создавать от 17 до 27 тысяч рабочих мест ежегодно. В первую очередь, новые рабочие места появятся в лесной, текстильной и пищевой промышленности, сообщает издание Vietnam.net.

Вьетнаму также придется столкнуться с рядом проблем на рынке труда. Во-первых, необходимо будет преодолеть недостаток квалифицированных кадров, поднять качество рабочей силы. Во-вторых, правительству Вьетнама предстоит привести трудовое законодательство в соответствие со стандартами ТТП. На реформирование вьетнамского Закона о труде, по словам представителя министерства труда, социальной защиты и по делам инвалидов, уйдет от трех до пяти лет.