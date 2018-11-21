В Новосибирской области создаётся легитимная система обращения с отходами

Новосибирск, , 18:39 — REGNUM На всех территориях Новосибирской области ведётся подготовка к переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Она предусмотрена изменениями в федеральном законодательстве, регулирующем отрасль и вступающем в силу на территории России с 1 января 2019 года.

Вопросы введения на территории Новосибирской области новой системы сбора, накопления, вывоза ТКО, в том числе на отдалённых сельских территориях, 21 ноября обсуждались на заседании в формате видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями Новосибирской области. Мероприятие провёл министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Онподчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется работе с теми муниципальными образованиями, в которых никогда не было централизованного подхода к накоплению, сбору и вывозу ТКО.

«В настоящее время в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в Новосибирской области создаётся новая легитимная система обращения с отходами, которая позволит ликвидировать несанкционированные свалки, повысить качество обслуживания потребителей и качество жизни граждан в целом, улучшить экологический фон. Для этого в Новосибирской области начал работу региональный оператор по обращению с отходами, который регулирует взаимоотношения между всеми участниками отрасли, аккумулирует ресурсы и регулирует объёмы отходов. Кроме того, с целью повышения экологической безопасности система меняется и технологически — создаются современные объекты размещения, линии сортировки мусора, — все эти меры направлены на исключение из системы самой возможности несанкционированного размещения отходов», — отметил Денис Архипов.

Как прокомментировала генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова, впервые будет установлен тариф на вывоз мусора в качестве коммунальной услуги, и с 1 января 2019 года будет действовать ограничитель по его росту.

«В этой связи одной из составляющих тарифа за вывоз мусора станут налог на добавленную стоимость (НДС) и плата за негативное воздействие на окружающую среду», — пояснила Лариса Анисимова.

Денис Архипов акцентировал внимание на том, что плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с федеральными решениями станет дополнительным источником для установки линий сортировки мусора.

«До регионов планируется доводить средства федеральной субсидии, которая формируется из источника «плата за негативное воздействие на окружающую среду». В целом при принятии тарифа будут рассматриваться максимально сбалансированные и эффективные для всех участников рынка решения, подразумевающие исключение всех возможных излишних затрат», — резюмировал Денис Архипов.

В заседании приняли участие представители муниципальных образований и транспортных предприятий, которые внесли ряд предложений по тематике мероприятия. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что новая схема обращения с ТКО позволит повысить степень экологической защищенности жителей Новосибирской области.