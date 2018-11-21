Сергей Меняйло: Нужно разрабатывать инвестпрограмму вместе с СГК

Новосибирск, , 18:21 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло 21 ноября провёл в Новосибирске совещание по контролю за прохождением осенне-зимнего периода 2018−2019 годов в сибирских регионах. В ходе совещания пять регионов были отмечены в качестве примеров, улучшивших показатели подготовки к отопительному сезону по сравнению с прошлым годом, в их числе Красноярский край и Новосибирская область.

В совещании приняли участие главы и заместители глав субъектов СФО, руководитель Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко, представители энергокомпаний.

Особое внимание полпред уделил состоянию тепловых сетей и ремонтам на них.

«Период проведения ремонтных работ надо сократить. Для этого необходимы, во-первых, ремонтные бригады, а, во-вторых, расходные материалы. Некоторые теплосети проложены еще в Советском союзе», — прокомментировал Сергей Меняйло

Он отметил, что Сибирская генерирующая компания (СГК) вошла в зиму подготовленной, вовремя получив паспорта готовности к работе в отопительный период. В то же время он выразил опасения в связи с ростом числа повреждений на трубопроводах в 2018 году по сравнению с 2017 годом и обозначил необходимость вложений в инфраструктуру:

«Мы с вами должны понимать социальную составляющую всего этого. И нужно, несмотря на сокращение финансирования, разрабатывать инвестпрограмму, вместе с СГК, вместе с областными властями».

По словам технического директора СГК Олега Петрова, аварийность на станциях холдинга за десять месяцев 2018 года сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а программа перекладки сетей в 2018 году выполнена на 116%. В следующем году ремонтную программу на сетях СГК планируется увеличить, в частности в Новосибирске, где проблема изношенности сетей стоит особо остро.

«На поддержание тепловых сетей в Новосибирске в 2018 было направлено 1 млрд 120 млн рублей. В 2019 году сумма будет увеличена вдвое — составит 3 млрд 210 млн рублей», ­ — рассказал в ходе совещания Олег Петров.

Среди регионов, которым стоило обратить особое внимание на ряд проблемных зон при прохождении отопительного сезона, Сергей Меняйло отметил Кемеровскую область и Алтайский край.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко выразил надежду на улучшение ситуации с прохождением зимы. По его словам, одной проблемной точкой в регионе стало меньше благодаря Сибирской генерирующей компании, которая полностью взяла разрушенное ЖКХ в Рубцовске и ведёт работу по его улучшению.

В целом на 19 ноября запасы топлива на энергообъектах Сибирской генерирующей компании в два раза превышают нормативные значения. В рамках ремонтной программы проведены ремонты на 160 котлах и 114 турбинах. Заменено 2 тыс. 100 тонн поверхностей нагрева.