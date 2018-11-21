Доходов и сбережений меньше, кредитов — больше: эксперт об опросе РАНХиГС

Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Сокращение доли сбережений естественно соседствует с ростом кредитов: у одних граждан уже не хватает на сбережения, у других — на текущее потребление, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя итоги исследования РАНХиГС о социально-экономическом положении граждан России.

Как сообщалось ранее, по данным исследования экспертов РАНХиГС, более 70% граждан России вынуждены экономить. Эксперты отнесли 22% граждан к «зоне бедности» — они испытывают проблемы в том числе с приобретением самого необходимого. 35,6% опрошенных находятся в «зоне потребительского риска» и испытывают проблемы с приобретением товаров длительного использования. К категории благополучных граждан отнесли себя 28,3% опрошенных.

Также в исследовании сказано, что доля доходов населения, потраченных в 2018 году на оплату товаров и услуг (78,2%), выше уровня, наблюдавшегося в последние 15 лет, а доля доходов, использованных на сбережения, составила 4,2% и стала минимальной за 15 лет.

Рост реальной начисленной заработной платы, по данным экспертов, в 2018 году составил 7,2%, а реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,5%. Уровень доходного неравенства «несколько увеличился» за счет роста доли доходов, приходящихся на 10% наиболее обеспеченного населения.

Также эксперты отметили, что рост кредитного портфеля банков обеспечивался в большей степени за счет наращивания объемов выдачи кредитов населению, темпы роста которых превышали темпы роста выдачи кредитов реальному сектору почти в два раза.

«Обычно сбережения сокращаются в ответ на сокращение доходов. А реальные располагаемые доходы граждан сокращаются, несмотря на рост реальной зарплаты. Значит, другие виды доходов «просели» и потянули за собой средний доход, включающий зарплату.

Кроме того, увеличение неравенства предполагает, что значительная часть роста реальных зарплат приходится на небольшую прослойку высокооплачиваемых людей, в то время как у более бедных слоев населения зарплата могла оставаться на прежнем или более низком уровне.

Сокращение доли сбережений естественным образом идет рука об руку с ростом кредитов. В то время как у одних уже не хватает на сбережения, у других не хватает на текущее потребление, что вызывает необходимость в кредите», — отметил Скоробогатов.