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В Китае расширяются масштабы реформы государственной собственности

Экономика

Принято решение о существенном расширении сфер частного инвестирования

В Китае расширяются масштабы реформы государственной собственности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай

Пекин, 21 ноября 2018, 17:49 — REGNUM  В Китае проводится реформа по введению смешанной формы собственности на ряде пилотных предприятий государственного сектора, занятых в ключевых отраслях экономики, сообщает 21 ноября Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от комитета по контролю и управлению государственным имуществом при госсовете КНР.

По заявлению заместителя председателя этого комитета Вэн Цземина, список участвующих в реформе госпредприятий центрального и местного подчинения будет расширен вместе со спектром видов хозяйственной деятельности.

Чиновник пообещал, что правительство не только поощрит участие в проекте частного капитала, но и поддержит его ресурсами наравне с госпредприятиями.

В настоящий момент реформа отношений собственности проходит на избранных в 2016 году 50-ти предприятиях, занятых в сфере энергетики, гражданской авиации, телекоммуникаций, оборонной промышленности. С 2013 по 2017 год частный сектор вложил в реформу инвестиций на сумму более 1 трлн юаней (около 158 млрд долларов).

Смешанная форма собственности в КНР считается важной мерой для повышения эффективности и конкурентоспособности государственных предприятий.

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Экономика Китая
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