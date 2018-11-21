В Ульяновской области продлевают «гаражную амнистию»

Ульяновск, , 17:21 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 21 ноября, на заседании Законодательного собрания депутаты поддержали продление «гаражной амнистии» до 31 декабря 2019 года, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

Парламентарии ссылаются на «просьбы избирателей». Депутаты приняли решение о продлении действия «гаражной амнистии» до 2020 года. В парламенте поясняют, что процесс подготовки документов «довольно длительный, к тому же формирование земельного участка под ГСК и постановка его на государственный кадастровый учёт требуют определенных денежных затрат». Усложняет ситуацию необходимость обращения всех членов ГСК для предоставления земельного участка. В результате «далеко не все граждане», являющиеся членами ГСК и имеющие право на предоставление земельного участка под ГСК, смогли реализовать свое право на приобретение участка в общедолевую собственность.

По информации разработчиков законопроекта, в настоящее время в Ульяновской области из 500 гаражно-строительных кооперативов только 34 зарегистрировали права на земельные участки. Еще несколько пакетов документов по заявлениям о предоставлении земельных участков находятся на рассмотрении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году закон о «гаражной амнистии» в Ульяновской области, разработанный по поручению губернатора Сергея Морозова, предоставил право членам гаражных кооперативов бесплатно оформить в собственность земельные участки под гаражами. Тогда отмечалось, что на территории области более 630 гаражно-строительных кооперативов, из них порядка 50% не могут оформить землю, так как ГСК были построены на ведомственных участках, часто без предоставления правоустанавливающих документов.

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