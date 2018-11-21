В Петербурге сдвинули сроки генплана, чтобы не «задохнуться» от застройки

Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Петербургский парламент одобрил поправки в Генеральный план Петербурга, согласно которым его расчетный срок сдвинули с 2018 на 2021 год, передает 21 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Вице-губернатор Игорь Албин пояснил, что комитет по градостроительству и архитектуре усиленно трудится над новым генпланом в редакции на последующие 30 лет развития Петербурга, но сдать его немедленно не успевает, поэтому текущая версия должна поработать «еще некоторое время».

В противном случае Петербург могут ждать фатальные последствия. Например, за пределами расчетного срока нынешнего генплана оказались более 3 тыс. 500 га территорий, и более половины из них, если поправки не принять, после 2018 года автоматически приобретут новый статус, который позволит застроить эти земли жильем. Смольный посчитал, что там может появиться 12−14 млн кв. метров жилья.

«Резко увеличатся расходные обязательства бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Если изменить расчетный срок, то удастся этого избежать, сделать этот процесс более управляемым в дальнейшем», — сказал Албин.

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Действительно, как заявил сам чиновник в Мариинском дворце, в Петербурге и так очереди в детские сады, школы и поликлиники превысили 20−25 тыс. человек. Кроме того, город явно не успеет ввести до конца расчетного срока важные транспортные объекты.

Это транспортный обход Красного Села, магистраль №7 — дублер Выборгского шоссе, организация внутригородских перевозок по Северному полукольцу. К тому же поправки в генплан позволили актуализировать сроки появления новых станций метро на участке от «Беговой» до «Шуваловского проспекта», от «Театральной» до «Морского фасада», от «Обводного канала» до «Казаковской» с депо «Красносельское».

Во время обсуждения депутаты потребовали от Смольного решить вопросы с городскими парками, в частности, парком Интернационалистов в Купчино, парком на Смоленке на Васильевском острове и некоторыми другими, за чье сохранение борются жители. Игорь Албин пообещал обратить внимание на эти вопросы.

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