Налоговые льготы для застройщиков в Ульяновской области «заморозили»

Ульяновск, , 17:04 — REGNUM В Ульяновской области депутаты Законодательного собрания приостановили действие налоговых льгот для застройщиков. Льготы перестанут действовать в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

Данное решение касается застройщиков, реализующих приоритетный проект в сфере жилищного строительства. Речь идёт о пониженной ставке налога на прибыль и на имущество организаций. Также это решение коснётся организаций, уполномоченных в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон. В результате в областной бюджет дополнительно поступит 1 млн рублей.

«Но даже не экономия средств явилась главной причиной, а тот факт, что в настоящее время дома, которые возводились в рамках приоритетного проекта, уже достроены, а новых заявок от строителей пока не поступало», — поясняют в парламенте.

Льготы перестанут действовать в 2019 году. Власти заверяют, что правительством области реализуются альтернативные механизмы поддержки строительной отрасли с выделением дополнительных региональных средств и привлечением денег из федеральной казны.