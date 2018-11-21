Депутатам горсовета Орла отказали в увеличении доли НДФЛ

Орел, , 17:04 — REGNUM Администрации Орла отказали в увеличении зачисляемой в бюджет города доли налога на доходы физлиц (НДФЛ). Инициатива депутатов горсовета областного центра об увеличении доли города с 5 до 15% была рассмотрена 21 ноября на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета.

Как сообщил «Вечерний Орел», депутаты проголосовали за то, чтобы не выносить вопрос на сессию и «не драматизировать ситуацию» вокруг состояния городского бюджета. При этом спикер облсовета заявил, что город получит помощь в 200 млн рублей и пообещал личную поддержку «в решении вопросов погашения кредиторской задолженности».

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В последние годы доля Орла в отчислениях от НДФЛ постепенно снижалась: сначала она составляла 15%, затем была снижена до 10%, а с 2014 года областные власти оставили Орлу долю лишь в 5%. В конце сентября этого года, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Орловского облсовета решили обратиться к областным властям с просьбой вернуть городу долю в 15% от налога, который, кстати, составляет 32% от общего объема налоговых поступлений в бюджет региона, а основную часть дает именно Орел. Однако губернатор Андрей Клычков дал отрицательный отзыв на законопроект, поскольку бюджет области в этом случае теряет 680 млн рублей.

Отметим, что муниципальный долг Орла на 1 января 2018 года составлял 2,185 млрд рублей, на 1 октября — уже 2 млрд 295 млн рублей.

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